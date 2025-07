DSDS bleibt Bohlen-Terrain mit Ausnahmen

In all den Jahren seit dem Start der Show 2002 hat es bei DSDS immer mal Wechsel in der Jury gegeben. Dieter Bohlen war als Einziger fast immer dabei. Einzig in der 19. Staffel war der langjährige Jury-Chef durch Schlagersänger Florian Silbereisen ersetzt worden. In der 20. Staffel kehrte er aber zurück.