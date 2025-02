Autor und Komiker Tommy Krappweis hatte sich einst die Figur des schlecht gelaunten Brots ausgedacht. Inzwischen hat das Brot in verschiedenen Formaten reichlich und oft unfreiwillige Abenteuer, etwa im Weltraum, erlebt. Jörg Teichgräber spricht die charakteristisch dunkle Stimme Bernds. Erstmals im Kika zu sehen war der schlecht gelaunte Brotlaib am 29. Februar 2000 in der Puppen-Comedy "Tolle Sachen".