Die verrückte Szene landete im Drehbuch

Wussow habe Zweifel gehabt, ob das klappt. ""Wieso soll ich da jetzt raufsteigen? Das kann ich doch nicht machen." Dann kam ein sehr süßer Steward, den es immer noch gibt auf dem "Traumschiff", mein Lebensretter Angel, und er hat gesagt: "You are a strong woman, you can do it", so Wussow.