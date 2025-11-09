Fernsehen Barbara Becker erlebt bei "Masked Singer" kein Happy End

Köln - Einem Smiley vergeht früh das Lachen: Designerin Barbara Becker ist als erste Prominente in der neuen Staffel von "The Masked Singer" enttarnt worden. Die 59 Jahre alte Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker (57) steckte in einem von Kopf bis Fuß funkelnden Männchen mit breitem Lächeln und Baseballkappe - ProSieben nannte die Figur "Smiley". Da ihr die Zuschauer für ihren Auftritt aber zu wenige Stimmen gaben, musste sie ihr wahres Ich zu erkennen geben. Zum Vorschein kam eine alte Bekannte: Barbara Becker, was aber wirklich niemand auf dem Zettel hatte.