Köln - Auf diesen Sieg einen Aperol Spritz: Schlagersänger Vincent Gross hat die ProSieben-Show "The Masked Singer" gewonnen. Der Schweizer, der mit Stimmungsliedern ("Ich trink' heut, das ist kein Witz. Aperol, Aperol, Aperol Spritz") bekannt wurde, setzte sich im Finale der 13. Staffel gegen vier weitere Prominente durch, die ebenfalls die Kostüme ablegten, unter denen sie die Rätselshow bestritten hatten. Es waren Kabarettistin Gisa Flake, Schauspielerin Jasmin Schwiers, "Deutschland sucht den Superstar"-Sänger Joey Heindle und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack.