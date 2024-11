Mehr als drei Jahrzehnte für Sendung im Einsatz

In der Fahndungssendung spielt die Mithilfe der Zuschauer bei der Suche nach Tatverdächtigen eine entscheidende Rolle. Jahrzehntelang waren dabei auch die Schweiz und Österreich feste Schauplätze für Fälle. Wenn die von Eduard Zimmermann (1929-2009) erdachte und moderierte ZDF-Sendung in das Studio in Wien schaltete, war Nidetzky zur Stelle. Sein Schweizer Gegenstück war der TV-Moderator Konrad Toenz (1939-2015)