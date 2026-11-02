Der Werbespot hat sich einfach in den Hirnen verfangen. Er verspricht Machbarkeit und Aufstieg und ist bis heute ein Standardbegriff für ambitionierte Ziele. Er ist kurz, positiv und leicht zu zitieren. Der Slogan gilt mittlerweile als Ermutigungssatz – ohne dass das Produkt noch im Mittelpunkt steht.

"Wer wird denn gleich in die Luft gehen?"

Der Satz gehört zum hektisch-brabbelnden HB-Männchen Bruno, dem Maskottchen der Zigarettenmarke HB. Die Zeichentrickfigur ist von den späten 1950er Jahren an in der westdeutschen Nachkriegszeit eine der bekanntesten Werbefiguren und das Äquivalent eines gestressten Bundesbürgers. Seine Auftritte sind bis 1972 im Fernsehen und bis 1984 im Kino zu sehen.

Bruno stellt sich in den Clips immer zunächst überaus tolpatschig an, wird dann immer zorniger und geht kurz vor Ende zuverlässig wutschnaubend an die Decke. Aus dem Off folgt der fröhliche Spruch: "Halt, mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen?" Eine Zigarette bringt ihn schließlich zur Ruhe.

Gelassenheit als Markenversprechen zu verkaufen, ist ein kühner Schachzug ausgerechnet für ein Produkt, das den Puls gerade nicht senkt.

"Haribo macht Kinder froh und Erwachsene eben so"

Der Reim ist ein Versprechen an gleich zwei Zielgruppen. Die Zeile wirkt wie ein kleines Werbeprogramm für Familien und ist leicht zu singen und zu erinnern.

Der 1920 in Bonn gegründete Süßwarenhersteller rund um die bekannten "Goldbären" verbreitet ab Mitte der 1930er Jahre den einfachen wie genial einprägsamen Werbeslogan "Haribo macht Kinder froh". Von Mitte der 1960er Jahre an wird über den Zusatz die Zielgruppe auf die Großen erweitert. Der Reim funktioniert auch sechs Jahrzehnte später noch, weil er Erwachsene einlädt, sich als Kind zu fühlen.