Vodafone bietet Mobilfunk- und Festnetzverträge an. Der gesamte Service-Umsatz sank im Jahresendquartal 2024 in Deutschland den Angaben zufolge um 6,4 Prozent auf 2,71 Milliarden Euro, was im Wesentlichen am eingebrochenen Geschäft mit TV-Kunden lag. Das Betriebsergebnis im Quartal veröffentlichte die Deutschlandtochter des britischen Vodafone-Konzerns wie üblich nicht.