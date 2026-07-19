Sagt er und nimmt einen Schluck aus seinem Liter Tetrapak, den jeder Zuschauer und jede Zuschauerin mitnehmen darf. Ist der "milden Orange" Hochprozentiges beigemischt? "Da sind wir ganz ehrlich: Natürlich macht man das." Auch auf der Hinfahrt in die rheinland-pfälzische Hauptstadt mache sich "der ein oder andere schon mal locker" mit Alkohol, wie Sommer vermutet.

Das passiert hinter den Kulissen der Malle-Show

Auch im Backstage-Bereich gibt es nur Wasser und Softdrinks, außerdem eine Truhe mit Eis, Käse- und Kirschkuchen, Kaffee und belegten Brötchen. In mehreren Sitzecken unterhalten sich die Ballermann-Stars angeregt, einige haben Ehepartner und Kinder dabei. Für die Künstlerinnen und Künstler, die wie bei TV-Auftritten üblich Vollplayback singen, ist der Auftritt im "Fernsehgarten" oft mit organisatorischem Aufwand verbunden.

Viele müssen schon am Samstag kurz anreisen, um zu proben. Dabei ist das Wochenende vollgepackt mit mehreren Gigs in ganz Deutschland. Julian Sommer und Lorenz Büffel etwa verlegten deshalb ihre Proben auf Sonntagmorgen und haben nur wenige Stunden geschlafen.

Von Mainz nach Malle

"Aber wir müssen diesen musikalischen Schatz hüten und beschützen. Ich bin gern hier und nehme jede Fahrt in Kauf", erklärt Büffel. Der reist mit Ehefrau Emily, seinen beiden Söhnen und einem vollgepackten Kofferraum direkt weiter nach Mallorca.

Auch Sommer und Bruder Max fliegen noch am Nachmittag auf die spanische Ferieninsel. Denn wenige Stunden nach dem "Fernsehgarten" geht es schon wieder auf die "Bierkönig"-Bühne in El Arenal: Mainz und Malle sind dann doch näher, als man denkt.