Das überregional bekannte Narrentreiben mit dem Faschingsgruß "Kille Wau" geht auf die Legende zurück, dass die Dietfurter einst einen Steuereintreiber nicht in die Stadt gelassen und sich stattdessen "wie die Chinesen" hinter ihrer Mauer verschanzt haben sollen. In den vergangenen etwa 100 Jahren wurde der Spitzname zu einer Faschingsgaudi in Dietfurt, indem sich die Narren als Chinesen verkleideten.