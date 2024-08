Das Wetter auf der Halbinsel ändert sich oft sprunghaft. Private Unternehmen bieten zahlreiche Ausflüge mit den Hubschraubern in Reservate an, in denen Bären in freier Wildbahn leben, oder Landungen im Innern von Vulkanen an heißen Seen. Bekannt ist die Halbinsel für ihre große geologische Aktivität mit häufigen Erdbeben und aktiven Vulkanen.