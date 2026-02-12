Fernehen Ofarim ärgert sich über eigene Äußerungen zum Prozess

Leipzig - Gil Ofarim ärgert sich rückblickend, im RTL-Dschungelcamp Andeutungen über angebliche Ungereimtheiten in seinem Leipziger Gerichtsverfahren gemacht zu haben. "Ich habe mich im Nachhinein darüber geärgert. Ich habe mich geärgert, dass ich überhaupt etwas zu Inhalten aus dem Prozess gesagt habe", erklärte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Es habe sich dabei allerdings auch nicht um "Interna" gehandelt - das sei alles schon einmal thematisiert worden. "Ich wollte also auch nichts relativieren", sagte der 43-Jährige. Sein Plan sei aber eigentlich auch gewesen, einfach gar nichts zu dem Prozess zu sagen.