Fernehen Ofarim ärgert sich über Äußerungen zum Leipziger Prozess

Im Dschungelcamp sagte Ofarim lange jedoch kaum etwas zu dem Fall, was unter anderem von seinen Mitcampern heftig kritisiert wurde. In einer Ausgabe ging er dann doch überraschend detaillierter auf den Prozess ein - allerdings irritierten seine Aussagen nun wiederum viele Beobachter. Der Musiker legte in einer Sequenz nahe, dass mit den Kameraaufnahmen aus dem Hotel, die einer der Gründe für die Entlastung des Hotelmitarbeiters vor Gericht waren, womöglich etwas nicht gestimmt habe. Der damals fälschlich beschuldigte Hotelmitarbeiter zeigte sich in einem Interview mit der "Zeit" daraufhin fassungslos. "Er inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich", sagte er.