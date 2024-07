Der ADAC berichtete von mehreren Staus. Schon am Freitag reihten sich auf der A8 in Richtung Salzburg und auf der A81 in Richtung Heilbronn Autos aneinander - auf einer Länge von etwa 25 Kilometern. Wer am Samstag und Sonntag in den Urlaub aufbrach, hatte genauso wenig Glück: Erneut staute es sich unter anderem auf der A8. An beiden Tagen maßen die Staus in Richtung Österreich bis zu 18 Kilometer.