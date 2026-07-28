Im Fränkischen Freilandmuseum in Fladungen gibt es viele teils jahrhundertealte Gebäude zu entdecken, die an ihrem einstigen Standort sorgfältig abgebaut und hier anschließend wieder aufgebaut wurden. Bauernhöfe, alte Mühlen, Kirche, Schule, Brauhaus, Wirtshaus, Schmiede und weitere interessante Häuser – meistens in Holzfachwerk-Bauweise – lassen die Besucher hautnah nachempfinden, wie unsere Vorfahren auf dem Land gelebt haben.