Im Erlebnisbad im Steinachgrund ist allerlei los. So gibt es heuer zwar keine Schwimmkurse vor Ort. Aber wer sich das nötige Können antrainiert hat, kann hier die Prüfung fürs Seepferdchen oder fürs Schwimmabzeichen in Bronze oder Silber ablegen. So wie Stella Wiesinger aus Steinach, die mit Opa fleißig im Lauschaer Freibad trainiert hat und unlängst ihr Schwimmabzeichen in Silber von Schwimmmeister Werner der Buhr entgegennehmen konnte.