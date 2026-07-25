Ferientipp: Modenschau aus vier Jahrzehnten

Schloss Bedheim: Saurier und Schiller
Das Schloss Bedheim (Römhild, Landkreis Hildburghausen) ist eine fast vollständig erhaltene, barocke Gutshofanlage von nationaler Bedeutung, die heute als lebendiges Kultur- und Begegnungszentrum genutzt wird. Entstanden ist es aus einer mittelalterlichen Wasserburg, die 1169 erstmals urkundlich erwähnt wurde.
Seit dem 18. Jahrhundert befindet sich das Anwesen im Besitz der Familie Rühle von Lilienstern, deren Nachfahren die Anlage gemeinschaftlich sanieren, bewohnen und für die Öffentlichkeit öffnen.
Im Schloss lebte Charlotte von Wolzogen, eine Jugendliebe Friedrich Schillers. Bis 1969 beherbergte es zudem ein bekanntes paläontologisches Heimatmuseum mit Saurierskeletten
Von Mai bis Oktober öffnet an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr das idyllische Gartencafé im ehemaligen Wachhaus. Es bietet biologische, regionale Kuchen und Säfte mit Früchten aus den schlosseigenen Streuobstwiesen. www.schloss.bedheim.de