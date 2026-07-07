Ferientipp: Hier werden Korkenzieher noch geschmiedet

Die Werkstatt dokumentiert zugleich die Bedeutung der Korkenzieherproduktion für Steinbach-Hallenberg. Korkenziehermacher der Region meldeten mehr als 100 Patente und Gebrauchsmuster an. Das Museum zeigt damit neben den handwerklichen Arbeitsabläufen auch die technische Entwicklung eines Gewerbes, das weit über die Region hinaus bekannt wurde.