Ferientipp: Dunkelführung durch das Reich der Feen

Lampenführungen durch alte Stollen, Märchenstunden zwischen Baumhäusern und Basteln im Reich der Feen: In den Sommerferien setzt die Erlebniswelt Saalfelder Feengrotten auf Natur, Fantasie und ein wenig Magie.
„Die farbenreichsten Schaugrotten der Welt“ im Thüringer Schiefergebirge laden in den Ferien täglich zum Märchenabend ein. Zwei Mal pro Woche gibt es außerdem besonders geheimnisvolle Lampen-Führungen.
Lampenführungen durch alte Stollen, Märchenstunden zwischen Baumhäusern und Basteln im Reich der Feen: In den Sommerferien setzt die Erlebniswelt Saalfelder Feengrotten auf Natur, Fantasie und ein wenig Magie.
Nach der Werbung weiterlesen
Neu im Ferienprogramm ist eine tägliche Märchenstunde, die Familien jeweils um 18 Uhr in das Reich der Feen und Naturgeister einlädt. In dem Areal mit seinen vier Themenbereichen zum Klettern, Entdecken, Toben und Träumen erzählt die Fee Geschichten aus einem magischen Märchenbuch.
Die kindgerecht erzählten Abenteuer sollen den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings empfiehlt der Betreiber wegen begrenzter Plätze eine vorherige Reservierung über die Internetseite der Feengrotten oder telefonisch.
Auch tagsüber richtet sich das Angebot an Familien. Während der Sommerferien stehen im Feenweltchen täglich Bastelaktionen auf dem Programm. Kinder und Erwachsene können dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eigene kleine Kunstwerke gestalten.
Die Saalfelder Feengrotten selbst zählen seit Jahren zu den bekanntesten Ausflugszielen Thüringens. Neben Führungen durch das ehemalige Alaunschieferbergwerk bietet die Erlebniswelt mit dem Erlebnismuseum Grottoneum und dem Feenweltchen verschiedene Stationen, die Naturerlebnis, Geschichte und spielerisches Lernen miteinander verbinden.
Ein besonderes Angebot für etwas ältere Kinder und Erwachsene sind die Dunkelführungen, die während der Ferien jeweils dienstags und donnerstags um 17.30 Uhr stattfinden. Ausgestattet mit einer Grubenlampe begeben sich die Teilnehmer auf teilweise unbeleuchteten Wegen durch die historischen Stollen.
Dort erleben sie das Bergwerk aus einer Perspektive, die dem Arbeitsalltag der Bergleute früher deutlich näherkommt als eine klassische Führung. Das Ferienabenteuer richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren.
Die Feengrotten sind das ehemalige Alaunschieferbergwerk „Jeremias Glück“ und stehen seit 1993 als „Die farbenreichsten Schaugrotten der Welt“ im Guinness-Buch der Rekorde. Diese Bezeichnung geht auf den besonderen geologischen Hintergrund des Bergwerks zurück. Aufgrund des eisen- und mineralreichen Milieus sind viele verschiedene Farben anzutreffen; besonders bemerkenswert sind die zahlreichen verschiedenen Brauntöne.
2007 wurde oberhalb des Schaubergwerks das „Feenweltchen“ eröffnet, ein Abenteuerwald, der die Vorstellung einer märchenhaften Gegenwelt erfahrbar machen soll. Durch kunstvoll gestaltete Holzinstallationen und Klangobjekte entsteht eine Kulisse, die Besucher in die Welt der Feen, Elfen und Waldgeister versetzt.
Der Rundgang beginnt an der sogenannten Feenpforte. Von dort führt ein Pfad durch einen Irrgarten, in dem eine Spur aus Steinen im Rindenmulch den Weg weist. Entlang verschiedener Themenbereiche erschließt sich nach und nach die symbolische Topographie des Feenreichs.
Dazu gehören der Feengarten mit seinen charakteristischen Pflanzen, der Hain der Lichtelfen, das Reich der Waldgeister sowie die Kunterbunte Elfenwiese. Jeder Abschnitt setzt eigene gestalterische Akzente und spricht unterschiedliche Sinne an. Den Abschluss bildet das Feenwipfelschloss, über das die Besucher das Gelände wieder verlassen. www.feengrotten.de