Steffen Ziegner ist extra aus Bad Liebenstein nach Trusetal gekommen. Mit einem Beutel voller Steine. Nicht irgendwelchen. „Das sind fluoreszierende Mineralien“, erklärte der einstige Bergmann, der Mitglied im Bad Liebensteiner Bergmannsverein ist. „Und gute Beziehungen zu uns hat“, sagt Gideon Effenberger und schaut sich die Steine genauer an. Sein Blick hellt sich sofort auf. Der Betriebsleiter des Besucherbergwerks Hühn weiß vermutlich schon ganz genau, in welcher Ecke er die Steine im Berg anbringen wird. Einige davon gibt es unter Tage schon zu sehen. Gerade Kinderaugen leuchten, wenn die Bergführer während einer Führung ihre Schwarzlichttaschenlampen zücken und der Stein, nachdem ihn der Lichtstrahl getroffen hat, plötzlich glitzert und funkelt.