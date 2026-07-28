Ferientipp: Abenteuer zwischen Feuer, Eisen und Geschichte

Foto: michael bauroth

Ebenso spannend ist das Werkzeugmuseum. Es zeigt, warum Schmalkalden über Jahrhunderte als bedeutender Standort der Eisen- und Werkzeugherstellung galt – und nach wie vor gilt. Vom handgeschmiedeten Werkzeug bis zur industriellen Fertigung wird die Entwicklung eines Wirtschaftszweiges nachgezeichnet, der die Region nachhaltig geprägt hat. Zahlreiche historische Maschinen, Werkzeuge und Originalexponate machen deutlich, mit welchem handwerklichen Können die berühmten „Schmalkalder Artikel“ hergestellt wurden.

Ein Besuch lohnt sich aber nicht nur für Technikinteressierte. Das Museum verbindet Naturwissenschaft, Geschichte und Regionalgeschichte auf verständliche Weise. Kinder lernen spielerisch, Erwachsene entdecken ein außergewöhnliches Kulturdenkmal, und Großeltern können gemeinsam mit ihren Enkeln auf Zeitreise gehen. Durch die Mitmachangebote bleibt der Museumsbesuch abwechslungsreich und lebendig.

Wer also in den Sommerferien nach einem Ausflugsziel sucht, das Wissen, Spaß und Geschichte miteinander verbindet, findet in der Neuen Hütte ein echtes Erlebnis. Zwischen historischem Hochofen, spannenden Experimenten, Schatzsuche und faszinierenden Geschichten über das Leben der Eisenarbeiter wird Vergangenheit lebendig – und genau das macht den besonderen Reiz dieses Museums aus.

Aktuelles Ferienprogramm

Am Donnerstag, 30. Juli, um 14 Uhr steht eine Hochofenführung mit dem Schwerpunkt auf den chemischen Prozessen der Eisenherstellung auf dem Programm. Das Angebot richtet sich an Elf- bis 17-Jährige und vermittelt anschaulich, wie aus Erz Eisen entsteht.

Während der gesamten Ferien können Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren jederzeit und ohne Anmeldung an einer Schatzsuche teilnehmen. Dabei gilt es, ein Quiz zu lösen und den Schatz zu finden. Als Belohnung wartet eine kleine Überraschung. Der Preis beträgt vier Euro pro Kind. Das Museum bittet für die Führungen um eine kurze Anmeldung, entweder per Mail unter info@hochofenmuseum.de oder telefonisch unter 03683/403018.

Hochofen- und Werkzeugmuseum

ÖFFNUNGSZEITEN

1. April bis 31. Oktober: Mittwoch bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, 1. November bis 31. März: Donnerstag bis Sonntag 11 bis 16 Uhr. Für Gruppen können auch außerhalb der Öffnungszeiten Termine vereinbart werden.

PREISE:

Erwachsene sechs Euro, Erwachsenengruppe ab zerhn Personen pro Person fünf Euro; Ermäßigungsberechtigte wie Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Begleitung vier Euro pro Person. Schülergruppen ab zehn Personen pro Person drei Euro. Familienkarte 15 Euro (zwei Erwachsene und Kind). Kombikarte Museum Neue Hütte und Besucherbergwerk Finstertal in Asbach Erwachsene.

GASTRONOMIE: Augustiner Biergarten am Hochofen, Donnerstag bis Sonntag, ab 11 Uhr.

ANFAHRT: Mit dem Auto aus Richtung Schmalkalden über die Gothaer Straße (L1026) in Richtung Floh-Seligenthal fahren. Parkplätze ausreichend vorhanden. Das Museum liegt direkt am Mommelsteinradweg, einer ehemalige Bahntrasse.