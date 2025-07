In Thüringen starteten die Sommerferien in diesem Jahr bereits im Juni und enden im August. Für den Start der Sommerferien gibt es in Deutschland ein rotierendes System, wobei sich Bayern und Baden-Württemberg daran nicht beteiligen - die beiden Länder haben immer späte Sommerferien. "Das ist nicht mehr zeitgemäß. Die einst als Begründung angeführten landwirtschaftlichen Abläufe können heute diese Ausnahmen nicht mehr rechtfertigen", so Bühl.