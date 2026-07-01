Ferienstart: Schule aus, Hausaufgaben bleiben

Wer als Seiteneinsteiger, also ohne Lehramtsstudium, als Lehrerin oder Lehrer arbeiten möchte, muss eine verbindlichen Vorkurs zur Vorbereitung von drei Monaten absolvieren. 300 Interessierte haben diesen Kurs laut Ministerium seit August 2025 gemacht. Werden Seiteneinsteiger später unbefristet in den Thüringer Schuldienst eingestellt, besuchen sie dann ein Jahr lang Qualifizierungsmaßnahmen und sollen schrittweise eingearbeitet werden.