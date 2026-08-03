Ferienprogramm in den Museen: Bühne frei für kreative Ideen

Im Ferienprogramm der Meininger Museen dreht sich am Dienstag, 4. August, alles ums Theaters. Unter dem Titel „Georg II. und das Theater – Bühnenbild basteln“ tauchen die Teilnehmer in die kreative Welt des berühmten „Theaterherzogs“ ein.
Im Ferienprogramm der Meininger Museen steht am Mittwoch Herzog Georg II. und seine künstlerische Ader im Mittelpunkt.
Im Ferienprogramm der Meininger Museen dreht sich am Dienstag, 4. August, alles ums Theaters. Unter dem Titel „Georg II. und das Theater – Bühnenbild basteln“ tauchen die Teilnehmer in die kreative Welt des berühmten „Theaterherzogs“ ein.
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Anlässlich seines 200. Geburtstags wird auch dieses Mal wieder ein besonderer Blick auf den berühmtesten Meininger Regenten geworfen, der nicht nur Theaterliebhaber war, sondern selbst künstlerisch tätig wurde. Mit großer Leidenschaft entwarf er Kostüme und Bühnenbilder und prägte die Theaterkultur weit über Meiningen hinaus.
Im anschließenden Workshop können Kinder und Erwachsene ihrer Fantasie freien Lauf lassen: Es entstehen eigene kleine Bühnenbilder – farbenfrohe Miniaturwelten, die mit nach Hause genommen werden dürfen.
Das Angebot richtet sich an die ganze Familie, auch Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen, mitzuwirken.
Termin ist der 4. August um 14 Uhr im Schloss Elisabethenburg; Treffpunkt ist der Museumsshop im 2. Obergeschoss. Die Teilnahme kostet 8 Euro inklusive Eintritt, Führung und Workshop. Aufgrund begrenzter Plätze wird um Anmeldung unter (03693) 88 10 30 oder per E-Mail an besucherservice@meiningermuseen.de gebeten.