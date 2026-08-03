Ferienprogramm in den Museen: Bühne frei für kreative Ideen

Anlässlich seines 200. Geburtstags wird auch dieses Mal wieder ein besonderer Blick auf den berühmtesten Meininger Regenten geworfen, der nicht nur Theaterliebhaber war, sondern selbst künstlerisch tätig wurde. Mit großer Leidenschaft entwarf er Kostüme und Bühnenbilder und prägte die Theaterkultur weit über Meiningen hinaus.