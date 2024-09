Einer der Workshop-Highlights in diesem Jahr ist die „Herbstwerkstatt“ am Dienstag, 1. Oktober und Dienstag, 8. Oktober von 13 bis 16 Uhr. Mit Farbe, Pinsel und einer Prise Fantasie verwandeln sich Papiermaché-Rohlinge, die in den historischen Gipsformen des Sonneberger Landes gefertigt wurden, in kreative Dekorationen. In diesem Workshop haben die Teilnehmer die Möglichkeit, nicht nur einen kleinen Kürbis aus Papiermaché ganz nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Zur Auswahl stehen zudem Motive wie eine Katze, eine Eule oder eine Eisenbahn.