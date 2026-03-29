Ferienfreizeiten in Bad Salzungen: Mit dem Kreissportbund in den Urlaub

Sommerferienspaß um Bad Salzungen

Zudem bietet der Kreissportbund einen heimischen Sommerferienspaß rund um die Kurstadt vom 3. bis 7. August täglich von 9 bis 15 Uhr für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an. Bewegung, Sport, Spaß und großartige Ausflüge sind hier geplant: Sport- und Spieletag auf dem großen Außengelände mit Hüpfburg, Ernährungsberatung und Sportstationen, eine Reise durch die weiten des Universums im Planetarium in Bad Salzungen. Außerdem können die Teilnehmer den Badespaß im Freibad Bad Salzungen oder der Solewelt erleben, einen spannenden Film im Kino genießen. Zusätzlich geht es mit dem Zug nach Breitungen an den Strand. Hier heißt es: Schwimmen, Springen, Rutschen, Spielen oder beim Minigolf den ersten Platz bekommen.