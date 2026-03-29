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Ferienfreizeiten in Bad Salzungen Mit dem Kreissportbund in den Urlaub

Der Kreissportbund Bad Salzungen hat noch freie Plätze für seine Ferienfreizeiten am Ederseee sowie rund um die eigene Kurstadt zur Verfügung.

Ferienfreizeiten in Bad Salzungen: Mit dem Kreissportbund in den Urlaub
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Die Jugend im Kreis ist sportlich aktiv. Foto: KSB

Den schimmernden Edersee vor Augen, die grünen Berge als Kulisse, die Burg Waldeck am Horizont – so können Sportbegeisterte im Alter von acht bis zwölf Jahren vom 20. bis 27. Juli ihren Sommerurlaub mit dem Kreissportbund (KSB) Bad Salzungen genießen. Der KSB hat diese und eine weitere Ferienfreizeit im Angebot.

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Die wunderschön gelegene Jugendherberge am Edersee hat ein Beachvolleyballfeld, einen Bolzplatz mit Kleintoren, Tischtennis, eine große Grill- und Feuerstelle und eine Liegewiese mit Badestelle. Taucht ein in eine Zeit voller Erlebnissen: Ob Bowlingcenter, Erlebnisbad in Vöhl oder eine quietschbunte Bimmelbahn, die wie eine Dampflok auf Gummirädern mit 30 km/h zu den touristischen Hotspots in Waldeck fährt. Per Schifffahrt über den Edersee, im „tollen Haus“ die Welt mal überkopf erleben oder beim Adventure Golf die Ruhe bewahren. Weitere Highlights sind die Sommerrodelbahn, der Wildtierpark, Kino, Maislabyrinth sowie Badespaß am Strandbad.

Die Leistungen der angebotenen Ferienfreizeit umfassen sieben Übernachtungen (Vollpension), ein umfassendes Programm inklusive Eintrittspreise, Versicherung und Betreuung sowie An- und Abreise mit Bus (Start am Stadion in Bad Salzungen). Der Teilnehmerbeitrag: 469 Euro pro Person.

Sommerferienspaß um Bad Salzungen

Zudem bietet der Kreissportbund einen heimischen Sommerferienspaß rund um die Kurstadt vom 3. bis 7. August täglich von 9 bis 15 Uhr für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an. Bewegung, Sport, Spaß und großartige Ausflüge sind hier geplant: Sport- und Spieletag auf dem großen Außengelände mit Hüpfburg, Ernährungsberatung und Sportstationen, eine Reise durch die weiten des Universums im Planetarium in Bad Salzungen. Außerdem können die Teilnehmer den Badespaß im Freibad Bad Salzungen oder der Solewelt erleben, einen spannenden Film im Kino genießen. Zusätzlich geht es mit dem Zug nach Breitungen an den Strand. Hier heißt es: Schwimmen, Springen, Rutschen, Spielen oder beim Minigolf den ersten Platz bekommen.

Weitere Highlights: Stadtrallye durch Bad Salzungen, Kegeln, die Natur hautnah mit Begleitung vom Forstamt erleben, die Parkanlage Altenstein mit Entdeckertour und mit Besuch der Altensteiner Höhle erkunden. Die Leistungen umfassen das Programm inklusive der Eintrittspreise, Fahrtkosten, Betreuung, Versicherung, inklusive eines warmen Mittagessens. Der Teilnehmerbeitrag: 55 € pro Person für fünf Tage.

Weitere Informationen und die Anmeldung gibt auf www.kreissportbund-basa.de unter Veranstaltungen oder in der KSB-Geschäftsstelle Am Stadion 19 in Bad Salzungen, Telefon: 03695/851388, E-Mail: ffz@kreissportbund-basa.de