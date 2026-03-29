Ferienfreizeiten in Bad Salzungen: Mit dem Kreissportbund in den Urlaub

Die wunderschön gelegene Jugendherberge am Edersee hat ein Beachvolleyballfeld, einen Bolzplatz mit Kleintoren, Tischtennis, eine große Grill- und Feuerstelle und eine Liegewiese mit Badestelle. Taucht ein in eine Zeit voller Erlebnissen: Ob Bowlingcenter, Erlebnisbad in Vöhl oder eine quietschbunte Bimmelbahn, die wie eine Dampflok auf Gummirädern mit 30 km/h zu den touristischen Hotspots in Waldeck fährt. Per Schifffahrt über den Edersee, im „tollen Haus“ die Welt mal überkopf erleben oder beim Adventure Golf die Ruhe bewahren. Weitere Highlights sind die Sommerrodelbahn, der Wildtierpark, Kino, Maislabyrinth sowie Badespaß am Strandbad.