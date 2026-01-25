Die diesjährige Osterfreizeit findet vom 12. bis 17. April an der Neuseenmühle statt. Gedacht ist sie für Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren gedacht: Mit spannenden Spielen, abwechslungsreichen Ausflügen und gemütlichen Lagerfeuerabenden soll der Frühling entdeckt werden. Ein Tagesausflug nach Leipzig und viel freie Zeit in der Natur sorgen für unvergessliche Erlebnisse. Spaß, Teamgeist und Bewegung erwarten alle, die draußen aktiv sein möchten.