Ferienfreizeit mit wenig Geld: Ferienangebote für Kinder aus einkommensschwachen Familien

Angebote können Nachfrage nicht immer bedienen

Nicht nur in Weimar, sondern etwa auch in Suhl, Jena, Gera und Erfurt seien solche Ferienangebote sehr gut nachgefragt, teilten die jeweiligen Sprecher mit. Teils übersteigt die Nachfrage das Angebot demnach deutlich. In der Regel sind neben den Kommunen auch lokale Vereine und anderen Einrichtungen Anbieter von kostenlosen oder nur mit einem symbolischen Beitrag versehenen Angeboten. So wird etwa in Jena darauf geachtet, dass Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen bei ein bis zwei Euro für ein Tagesangebot liegen, wie eine Sprecherin der Stadt erklärte.