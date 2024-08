München (dpa/lby) - Der größte Ferienflieger am Drehkreuz München wird ab Dienstag bestreikt - zwei Wochen vor dem Ende der Schulferien in Bayern und Baden-Würtemberg. Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines will zwar "in den nächsten Tagen so viele Flüge wie möglich" durchführen. Was das genau heißt, war am Montagnachmittag aber noch offen.