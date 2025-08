Ferienende "Übervolle Straßen": ADAC warnt vor Staus zum Ferienende

Erfurt - Zum Ende der Sommerferien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen warnt der Automobilclub ADAC vor Staus. Das letzte Ferienwochenende sei im vergangenen Jahr das verkehrsreichste in Sachsen gewesen, sagte ein Sprecher des örtlichen ADAC. Außerdem sei am Wochenende noch in allen Bundesländern Ferienzeit. Autofahrer müssten sich daher auf "volle, wenn nicht gar übervolle Straßen" einstellen. Spitzenzeiten seien Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag, ergänzte ein Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen.