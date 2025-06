„Es erinnert mich an meinen Urlaub in Sri Lanka – von dem Ambiente und dem Geruch her “, sagt Landrätin Petra Enders. Gerade befindet sie sich in dem Yoga-Studio „Pausenraum“ im Ilmenauer Gewerbegebiet „Am Wald“. Der Raum riecht nach ätherischen Ölen und Rauch. Auf dem Boden liegen Sportmatten und Klangschalen. Dort präsentiert die Landrätin am Mittwochvormittag die fünfte Edition des Familienpasses des Ilm-Kreises. Auch das Yoga-Studio von Arnstädterin Mandy Gries-Lutze ist zum dritten Mal dabei.