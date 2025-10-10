Was für eine gute Kombination: Stadtgeschichte, Sagen, Sehenswürdigkeiten und digitales Arbeiten. Der Comic-Workshop in der Stadt- und Kreisbibliothek kam bei den Ferienkindern gut an. Am Freitag präsentierten sie vor Eltern, Großeltern und dem Bürgermeister ihre digitalen Comics. Mediengestalterin Miriam Welker verstand es gut, die Mädchen und Jungen beim jeweiligen Wissensstand und Können abzuholen und anzuleiten, ohne dabei Vorgaben zu machen.