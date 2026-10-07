Ferien in Steinbach-Hallenberg: Im Museum wird geschmiedet und gebuttert

Von der Kuh zur Butter

Der Kurs „Von der Kuh zur Butter“ beginnt am 20. Oktober beim Landwirtschaftsbetrieb Schatt in Springstille (Vor dem Langen Tal 1). Am 21. und 22. Oktober geht es im Museum in der Hauptstraße 45 weiter: Die Kinder trennen Sahne von Milch und stellen im Butterfass Kräuterbutter her. Die Termine dauern jeweils von 10 bis 12 Uhr und sind nur gemeinsam buchbar. Das Angebot richtet sich an Kinder ab acht Jahren.