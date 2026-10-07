Ferien in Steinbach-Hallenberg: Im Museum wird geschmiedet und gebuttert

Erst Kühe besuchen, dann Milch verarbeiten und schließlich selbst Butter herstellen: Eine dreiteilige Werkstatt gehört zum Herbstferienprogramm des Metallhandwerksmuseums vom 12. bis 23. Oktober.
Weben, Schmieden und Butter herstellen stehen beim Ferienprogramm des Metallhandwerksmuseums auf dem Plan. Auch Kino und kreative Aktionen gehören dazu.
Erst Kühe besuchen, dann Milch verarbeiten und schließlich selbst Butter herstellen: Eine dreiteilige Werkstatt gehört zum Herbstferienprogramm des Metallhandwerksmuseums vom 12. bis 23. Oktober.
Nach der Werbung weiterlesen
Der Kurs „Von der Kuh zur Butter“ beginnt am 20. Oktober beim Landwirtschaftsbetrieb Schatt in Springstille (Vor dem Langen Tal 1). Am 21. und 22. Oktober geht es im Museum in der Hauptstraße 45 weiter: Die Kinder trennen Sahne von Milch und stellen im Butterfass Kräuterbutter her. Die Termine dauern jeweils von 10 bis 12 Uhr und sind nur gemeinsam buchbar. Das Angebot richtet sich an Kinder ab acht Jahren.
Schon vom 12. bis 16. Oktober können Kinder ab sieben Jahren täglich von 10 bis 13 Uhr weben. Freia Gratz und Ulrike Rönnecke organisieren den Kurs, bei dem mit Garnen, Farben und Mustern experimentiert wird. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Tag, Getränke und Imbiss sind enthalten. Die fertigen Stücke dürfen mit nach Hause.
An beiden Donnerstagen, 15. und 22. Oktober, wird von 10 bis 12 Uhr geschmiedet. Mitmachen können Kinder ab zehn Jahren für fünf Euro. Lange Kleidung und feste Schuhe sind erforderlich. Beim Schauschmieden am 14. und 21. Oktober entstehen jeweils von 10 bis 12.30 Uhr Nägel und Korkenzieher. Dafür ist keine Anmeldung nötig.
Zwei Kreativangebote beschäftigen sich unter dem Motto „No Hate“ mit Respekt und Zusammenhalt: Am 19. Oktober gestalten Kinder ab sechs Jahren Türschilder. Am 23. Oktober bedrucken Teilnehmer ab zehn Jahren mit der Künstlerin Severine Bebek Taschen. Beide Kurse laufen von 10 bis 13 Uhr und kosten jeweils fünf Euro samt Getränken und Imbiss. Treffpunkt ist das Rathaus, abgeholt werden die Kinder am Museum.
Zum Ferienkino läuft am 15. Oktober um 16 Uhr „Die Schule der magischen Tiere 4“. Der Förderverein Heimathof bietet den Film für zwei Euro pro Kind an. Stadtspaziergänge am 14. und 21. Oktober sowie eine Kutschfahrt am 19. Oktober ergänzen das Programm.
Anmeldungen nimmt das Museum unter info@metallhandwerksmuseum.de sowie (036847) 40540 oder (0172) 6837277 entgegen. Benötigt werden Name und Alter des Kindes sowie eine Telefonnummer. Bei freien Plätzen ist eine spontane Teilnahme möglich. Für ausgebuchte Kurse gibt es Wartelisten. Alle Informationen zu den Kursen gibt es auf der Internetseite des Metallhandwerksmuseums.