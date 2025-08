Unsere Empfehlung für Sie Meininger Ausstellung Naturmaterial erzählt vom Sommer Julia Burek und Anna Grebner gestalten die Sommerausstellung in der Meininger Galerie ada. Mit „re:figuration“ berichten die befreundeten Künstlerinnen auch von Meiningen selbst.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 7. August, von 10 bis 11.30 Uhr in der Galerie ada statt. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Person (Leinwand und Farben inklusive). Alle Kinder ab 8 Jahren sind eingeladen, ihre Lieblingsfarben mitzubringen und gemeinsam die Welt in den schönsten Farben erstrahlen zu lassen. Die kleinen Künstler können sich von der Ausstellung „re:figuration“ inspirieren lassen. In der Ausstellung treffen die Kunstwerke von Anna Grebner und Julia Burek aufeinander. Man kann ihre Arbeiten als zwei verschiedene Seiten des Raumes sehen: Julia Burek beschäftigt sich mit dem äußeren Eindruck eines Ortes, der Architektur, dem Licht und der Atmosphäre. Anna Grebner zeigt, was in einem Raum passiert – also Bewegungen, Materialien und soziale Aktionen. Ihre Werke zeigen das Lebendige und Veränderliche.