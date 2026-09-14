17 Kinder und Jugendliche haben Anfang September im thüringischen Bad Blankenburg eine abwechslungsreiche Ferienfreizeit verbracht. Veranstaltet wurde das Sommercamp vom Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit (VSS) im Pfadfinderzentrum „Zum Greifenstein“. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Tage standen nach Angaben des Vereins Bewegung, soziale Teilhabe und das Meistern von Herausforderungen.