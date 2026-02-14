 
Ferien-Angebot Die Dampflok-Erlebniswelt entdecken

Mehrere Ferienabenteuer warten auf Gruppen von Interessierten in der Dampflok-Erlebniswelt Meiningen. Kindergruppen sind eingeladen, auf Entdeckungstour zu gehen.

Ferien-Angebot: Die Dampflok-Erlebniswelt entdecken
1
Für Kinder gibt es in der Dampflok-Erlebniswelt viele Möglichkeiten die Kraft des Dampfes zu entdecken. Foto: DEW

In den Winterferien wird es in der Dampflok-Erlebniswelt Meiningen kreativ und spannend. Ferienhorte und andere Kindergruppen sind eingeladen, gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen. Die Angebote richten sich an Kinder von 6 bis 14 Jahren, verbinden Staunen, Ausprobieren und Mitmachen und bieten die perfekte Kombination für einen abwechslungsreichen Ferientag. Zauberhaftes Zwergenhäuschen – Kreativangebot für kleine Baumeister: Die Schotterzwerge sind die kleinen, fleißigen Helfer der Eisenbahner. In den Geschichten der Autorin und Illustratorin Daniela König erleben sie viele spannende Abenteuer. Doch selbst der quirligste Schotterzwerg braucht irgendwann ein gemütliches Plätzchen zum Ausruhen. Genau hier kommen die Kinder ins Spiel, denn sie bauen ihre eigenen Zwergenhäuschen, die so aussehen dürfen, wie sie es sich vorstellen – kuschelig, bunt, verrückt oder geheimnisvoll. Dank kleiner Lampen beginnen die fertigen Häuschen zu leuchten und verwandeln sich in eine magische Mini-Welt, die jedes Kind mit nach Hause nehmen darf. Dauer: ca. 90 Minuten, Termine: Mittwoch, 18., Donnerstag, 19. und Freitag, 20. Februar (Uhrzeit nach Absprache), Gruppengröße: maximal zehn Kinder.

Mit Schaffnermütze und Signalkelle – Entdeckungstour durch die Ausstellung: Wie fährt eine Dampflok? Warum zischt und rauscht sie? Und was passiert eigentlich im Führerstand? Mit Schaffnermütze und Signalkelle ausgestattet gehen die Kinder gemeinsam mit einem Guide auf eine spannende Entdeckungstour durch die Ausstellung. Sie erleben die große, dreigeteilte Dampflok aus nächster Nähe und entdecken spielerisch, wie Feuer, Kohle, Wasser und Dampf zusammenarbeiten, damit die Lok in Fahrt kommt. Dauer: ca. 45 Minuten, Termine Mittwoch, 18., Donnerstag, 19. und Freitag, 20. Februar (Uhrzeit nach Absprache), Gruppengröße maximal 25 Kinder.

Anmeldung: Dampflok-Erlebniswelt Meiningen, Am Flutgraben 2a, 98617 Meiningen Kosten: Drei Euro pro Kind, gegebenenfalls zuzüglich Materialkosten. Begleitende Lehrkräfte oder pädagogisches Personal haben freien Eintritt. Anmeldung: E-Mail an kontakt@dew-meiningen.de. Bitte angeben: gewünschtes Programm, Gruppengröße, Wunschtermin. Weitere Bastelprojekte oder Themen sind nach Absprache möglich.