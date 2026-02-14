Ferien-Angebot: Die Dampflok-Erlebniswelt entdecken

In den Winterferien wird es in der Dampflok-Erlebniswelt Meiningen kreativ und spannend. Ferienhorte und andere Kindergruppen sind eingeladen, gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen. Die Angebote richten sich an Kinder von 6 bis 14 Jahren, verbinden Staunen, Ausprobieren und Mitmachen und bieten die perfekte Kombination für einen abwechslungsreichen Ferientag. Zauberhaftes Zwergenhäuschen – Kreativangebot für kleine Baumeister: Die Schotterzwerge sind die kleinen, fleißigen Helfer der Eisenbahner. In den Geschichten der Autorin und Illustratorin Daniela König erleben sie viele spannende Abenteuer. Doch selbst der quirligste Schotterzwerg braucht irgendwann ein gemütliches Plätzchen zum Ausruhen. Genau hier kommen die Kinder ins Spiel, denn sie bauen ihre eigenen Zwergenhäuschen, die so aussehen dürfen, wie sie es sich vorstellen – kuschelig, bunt, verrückt oder geheimnisvoll. Dank kleiner Lampen beginnen die fertigen Häuschen zu leuchten und verwandeln sich in eine magische Mini-Welt, die jedes Kind mit nach Hause nehmen darf. Dauer: ca. 90 Minuten, Termine: Mittwoch, 18., Donnerstag, 19. und Freitag, 20. Februar (Uhrzeit nach Absprache), Gruppengröße: maximal zehn Kinder.