Femizide Warum in Pakistan Morde an Frauen kaum verfolgt werden

Im jüngsten Bericht der Menschenrechtler der Human Rights Commission Pakistan werden nicht nur Morde vermeintlich im Namen der Ehre ausgewiesen, hinzu kommen für das vergangene Jahr 1.332 Morde im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gegen Frauen und fast 3.000 Fälle von Körperverletzung.

"Wenn der Begriff 'Ehre' benutzt wird, führt die Aufmerksamkeit weg von dem brutalen, kaltblütigen Femizid und hin zu der Frage, ob der Mord gerechtfertigt war. Diese Verschiebung ist gefährlich. Und die ist auch gewollt", sagt die Forscherin Minallah.

In Pakistan kommen die meisten Täter ungestraft davon. Für das erste Halbjahr 2025 zählte die Sustainable Social Development Organization lediglich zwei Verurteilungen in der Kategorie der sogenannten Ehrenmorde.

"Vergebungsklausel" als Grund für fehlende Strafverfolgung

Grund ist neben einer überforderten Justiz auch die umstrittene islamische Rechtsnorm, die nach dem Mord Qandeel Balochs zu einem Freispruch führte. Die Klausel erlaubt es seit 1990 den Angehörigen eines Opfers, Täter zu begnadigen. In manchen Fällen können sogar die direkten Angehörigen der mutmaßlichen Täter diesen vergeben. Der Ansatz wird mit islamischer Rechtsauslegung gerechtfertigt.

Nach dem Fall Baloch sollte diese Möglichkeit für Femizide eigentlich ausgeschlossen werden. Aber Rechtsexperten sagen, es bestünden weiterhin Lücken, da etwa schwer abzugrenzen sei, ob ein Mord ein Femizid sei. Die Klausel müsse vollständig entfernt werden, um Mörder belangen zu können.

Die Anthropologin Samar Minallah stimmt zu. "Gesetze können als Rahmen dienen", sagt sie. "Aber die Lücken und tief verwurzelte kulturelle Denkmuster lassen die Gerechtigkeit immer wieder zusammenbrechen."