Femizide in Bayern "Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist"

2024 wurden 40 Femizide in Bayern erfasst

Für das Jahr 2024 hatte eine LKA-Auswertung ergeben, dass in dem Jahr 40 Frauen im Freistaat bei einem Femizid starben.

Die Grünen im bayerischen Landtag sprachen vor einigen Monaten, im November 2025, von "dramatischen Zahlen" und kamen zu dem Schluss: "Bayern versagt beim Schutz vor Gewalt gegen Frauen".

Als Beleg dafür sehen die Grünen die hohe Auslastung staatlich finanzierter Frauenhäuser in Bayern, die 2024 bei bayernweit im Schnitt 81,75 Prozent lag, in Mittelfranken sogar bei 93,26 Prozent. Die niedrigste Auslastung verzeichnete der Regierungsbezirk Schwaben mit 68,32 Prozent.

Terre des Femmes fordert besseren Schutz

Um Frauen besser zu schützen, fordert die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes die bundesweite Einführung elektronischer Fußfesseln zur Überwachung gewalttätiger Männer. In Bayern sei dies auf Grundlage des Landespolizeigesetzes für Straftäter bereits möglich, teilte das Justizministerium in München im vergangenen Jahr mit.

Der Freistaat setzt sich laut Ministerium zudem dafür ein, eine Überwachungstechnologie nach spanischem Vorbild zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt bundesweit einzuführen. Dabei trägt das Opfer freiwillig ein GPS-Gerät, das Alarm auslöst, sobald sich der Täter nähert. Im Koalitionsvertrag sei eine entsprechende Änderung des Gewaltschutzgesetzes vereinbart.

Gewalt gegen Frauen nicht nur im häuslichen Bereich

"Gewalt gegen Frauen findet nicht nur im häuslichen Bereich statt", heißt es vom bayerischen Landeskriminalamt in München. "Eine weitere, gesellschaftlich besonders weitreichende Form von Kriminalität ist die frauenfeindlich motivierte Kriminalität. Hierunter versteht sich insbesondere die menschenverachtende Herabwürdigung, Bedrohung oder auch mehr als geschmacklose Beleidigung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres "Frau-Seins"", sagt eine Sprecherin. "Dies geschieht sowohl in der analogen als auch zunehmend in der digitalen Welt." Auch da gibt es allerdings keine konkreten Zahlen.