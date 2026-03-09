Dillingen (dpa/lby) - Ein 29-Jähriger soll in Schwaben seine 21 Jahre alte Lebensgefährtin getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Verdächtige sei am Tatort in Dillingen festgenommen worden. Mehr Details gab es zunächst nicht. Das Motiv und die genauen Umstände werden ermittelt, wie es hieß. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 29-jährigen Eritreer. Er sitze nun in Untersuchungshaft.