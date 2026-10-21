Feministisches Magazin "Emmas" größte Kontroversen und Kampagnen

Köln - Als die heute 83 Jahre alte Alice Schwarzer 1977 die Zeitschrift "Emma" gründete, war Feminismus noch ein Kampfbegriff. Die Bewegung für die Selbstbestimmung von Frauen wurde mit einem Angriff auf Ehe und Familie gleichgesetzt. Sexistische Äußerungen waren Jahrzehnte vor #MeToo noch an der Tagesordnung, wer dagegen aufbegehrte, galt als "Emanze" oder hatte "Haare auf den Zähnen". In dieser gesellschaftlichen Atmosphäre begann "Emma" ihre Arbeit. Bald beeinflusste das Magazin nicht nur seine direkte Leserschaft, sondern strahlte auf die ganze Gesellschaft aus.