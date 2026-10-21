Feministisches Magazin "Emmas" größte Kontroversen und Kampagnen

Dossier zu sexuellem Kindesmissbrauch schon 1978

Zurecht nimmt "Emma" für sich in Anspruch, als eines der ersten Medien in Deutschland den sexuellen Missbrauch von Kindern angeprangert zu haben. Es ist heute kaum vorstellbar, doch lange standen diese Verbrechen nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Teilweise wurde die sogenannte "Kinderliebe" sogar mehr oder weniger offen propagiert. 1978 brachte "Emma" ein Dossier mit dem Titel "Das Verbrechen, über das niemand spricht". Das Erstaunliche: Die Veröffentlichung zog zunächst keinerlei Reaktionen nach sich. "Kein Leserinnenbrief, kein Anruf", erinnert sich Schwarzer. "Es war einfach der Zeitgeist." "Emma" ließ sich davon aber nicht entmutigen, sondern publizierte immer wieder neue Texte dazu.