„Ich sehe es als meine persönliche Aufgabe, das Thema Depression für mich und meine Familie zu beenden.“ Diesen Satz sagt ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht, eine tolle Familie besitzt und sich beruflich seine Träume verwirklicht hat: Georg von Rüden aus Berlin. Doch es gibt wiederkehrende Momente in seinem Leben, dann zählt das alles nicht. Dann schafft er es weder auf irgend etwas zu reagieren oder benötigt 15 Minuten, um sich von einem Stuhl erheben zu können. In Phasen, wenn es ihm nicht gut geht, hantiert er mit seinen letzten Reserven. Die wenige Kraft, die ihm dann bleibt, hat er viel zu lange zum Vertuschen genutzt, dazu, dass niemand ringsum mitbekommt, dass er an Depressionen leidet.