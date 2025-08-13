 
Fellow Ride Südthüringen Polizei kommt mit 13 Motorrädern nach Suhl

Lars Koch

Seit 2021 gibt es den Fellows Ride, eine Aktion von Motorradfahrern, um auf das immer noch schwierige Thema Depressionen hinzuweisen.

 
Fellow Ride Südthüringen: Polizei kommt mit 13 Motorrädern nach Suhl
1
Die Fellows Ride Suhl-Organisatoren: Frank Heynlein, Marco und Michael Bader. Foto: K.-H. Frank

Depressionen sind etwas, über das auch heute immer noch nicht gern und wohl auch zu wenig gesprochen wird. Der Würzburger Dieter Schneider, durch einen Schicksalsschlag in der Familie persönlich betroffen, machte 2021 erstmals mit einer Ausfahrt von Motorradfahrern auf das Thema aufmerksam und sammelt mit Gleichgesinnten Geld für Projekte rund um die Problematik. Zur Premiere in Würzburg waren über 300 Motorradfahrer mit dabei und mittlerweile gibt es die so genannten „Fellows Ride“-Veranstaltungen in ganz Europa. Erstmals findet eine solche Motorradausfahrt am Samstag auch in Südthüringen rund um Suhl statt.

Schon jetzt liegen über 100 Anmeldungen vor

Organisiert vom Zella-Mehliser Michael Bader haben für die Ausfahrt am Sonnabend schon rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugesagt. Treffpunkt ist am Vormittag ab 9.30 Uhr auf dem Platz der Einheit in Suhl von wo aus es über Rohr, Schwarza, Zella-Mehlis, Oberhof und Crawinkel in Richtung Ilmenau geht. Von dort aus geht es über Schmiedefeld, Schleusingen, Kloster Veßra und Themar und Marisfeld wieder zurück nach Suhl. Auf der Strecke wird auch eine etwa einstündige Mittagspause eingelegt.

Keine Startgebühr, doch eine Spende ist erwünscht

Mitfahren kann beim Fellows Ride kann jeder, der ein Motorrad hat. Dabei werde auch keine Teilnahmegebühr erhoben, „über eine Spende von 15 Euro pro Person würden wir uns natürlich freuen. Gerne darf es auch etwas mehr sein. Um zu spenden, muss man im Übrigens auch kein Motorradfahrer sein oder bei der Veranstaltung selbst teilnehmen“, so Michael Bader. Das Geld wird dann gespendet. Was bei der Südthüringen-Tour zusammen kommt, soll unter anderem an den Verein Irrsinnig Menschlich und das Projekt „Aktiv gegen Depressionen“ der Stadt Suhl gehen. Suhls Oberbürgermeister André Knapp hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen.

Unterstützt werden die Motorradfahrer am Sonnabend von einigen Firmen und Einrichtungen aus Suhl und Zella-Mehlis, auch das Suhler Fahrzeugmuseum, das nach der Tour zu einem Besuch einlädt, ist mit im Boot.

Polizei mit fünf Fahrzeugen und 13 Motorrädern dabei

Auch die Polizei hat schon zugesagt, die Ausfahrt zu begleiten. Geplant ist laut Veranstalter, dass die Polizei mit insgesamt 13 Motorrädern und fünf weiteren Fahrzeugen die Ausfahrt begleitet und absichert. Für den Fall der Fälle wird der Zella-Mehliser Abschleppdienst Welinski den Abschluss des Motorrad-Corso bilden.

Unternehmen aus der Region unterstützen die Aktion

„Wir konnten auch einige Hotels, wie zum Beispiel das Suhler Achat Hotel, gewinnen, speziell für die Gäste die zum Fellows Ride von weiter her anreisen, Übernachtungspakete zu schnüren.“, so Michael Bader. Auch in Zella-Mehlis konnten sich bis jetzt schon einige Hotels über Buchungen von Motorradfahrern freuen, die beim Fellows Ride Suhl dabei sein wollen.

So sieht die geplante Streckenführung aus.

„Wir freuen uns natürlich auf eine gute Premierenveranstaltung. Wir haben bis jetzt schon über 100 feste Zusagen für die Teilnahme“, ist auch Bader etwas überrascht vom großen Interesse. Seitens der Polizei rechnet man sogar mit noch deutlich mehr Teilnehmern bei der Ausfahrt am Samstag. „Die Polizei wird deshalb so stark vertreten sein, da sie schätzt, dass bis zu 600 Motorräder mit von der Partie sein werden.“

Bereits am Freitagabend, 15. August, wird im Studiokino Stuki in Zella-Mehlis um 19 Uhr der Film von Dieter Schneider „Die Welt ist zu schön für Depression“ – Ride don’t hide gezeigt. Auch hier soll ein Teil der Einnahmen für Fellows Ride gespendet werden.