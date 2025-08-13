Fellow Ride Südthüringen: Polizei kommt mit 13 Motorrädern nach Suhl

Depressionen sind etwas, über das auch heute immer noch nicht gern und wohl auch zu wenig gesprochen wird. Der Würzburger Dieter Schneider, durch einen Schicksalsschlag in der Familie persönlich betroffen, machte 2021 erstmals mit einer Ausfahrt von Motorradfahrern auf das Thema aufmerksam und sammelt mit Gleichgesinnten Geld für Projekte rund um die Problematik. Zur Premiere in Würzburg waren über 300 Motorradfahrer mit dabei und mittlerweile gibt es die so genannten „Fellows Ride“-Veranstaltungen in ganz Europa. Erstmals findet eine solche Motorradausfahrt am Samstag auch in Südthüringen rund um Suhl statt.