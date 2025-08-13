Fellow Ride Südthüringen: Polizei kommt mit 13 Motorrädern nach Suhl

Keine Startgebühr, doch eine Spende ist erwünscht

Mitfahren kann beim Fellows Ride kann jeder, der ein Motorrad hat. Dabei werde auch keine Teilnahmegebühr erhoben, „über eine Spende von 15 Euro pro Person würden wir uns natürlich freuen. Gerne darf es auch etwas mehr sein. Um zu spenden, muss man im Übrigens auch kein Motorradfahrer sein oder bei der Veranstaltung selbst teilnehmen“, so Michael Bader. Das Geld wird dann gespendet. Was bei der Südthüringen-Tour zusammen kommt, soll unter anderem an den Verein Irrsinnig Menschlich und das Projekt „Aktiv gegen Depressionen“ der Stadt Suhl gehen. Suhls Oberbürgermeister André Knapp hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen.