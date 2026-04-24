„Am schönsten ist, dass man hier Tag für Tag sieht, wie sich alles verändert und immer wieder etwas Neues entsteht.“ Der sich da so begeistert äußert, heißt Jan-Philipp. Noch bis Mitte Mai ist der 29-Jährige aus Rödental als Praktikant bei Stella und Andreas Baumgartner zu Gange. Hier an der Fellbergbaude gibt es jede Menge Arbeit, denn die Ziele, die sich die Baumgartners als neue Eigentümer des Areals im Wald oberhalb von Steinach mit dessen Übernahme vor rund neun Monaten gesetzt haben, sind durchaus anspruchsvoll.