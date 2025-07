Erst zum Hundesalon und danach noch einkaufen gehen im Supermarkt? Genau dies ist möglich, wenn man die Räumlichkeiten von Anja Riege – gelegen am Ockerwerk 9a – besucht. Nur ein paar Meter vom Rewe-Eingang entfernt hat sich Riege vor vier Wochen mit ihrem Hundesalon in Steinach niedergelassen. Erstmals in ihrem Leben kann sich die 40-Jährige mit dem, was sie tut, vollständig begeistern. „Ich habe drei Ausbildungen erfolgreich absolviert. Eine zur Hotelfachfrau, eine zur Verwaltungsfachangestellten und eine zur Kosmetikerin. Es war nie so ganz zu einhundert Prozent das Richtige“, erklärt Riege.