Felix Hoffmann bei Olympia: Offizielles Daumendrücken in der Heimat

Wenn sich bis zum 22. Februar die weltbesten Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Italien messen, gehören dazu auch Sportler aus Thüringen. Der 1997 in Suhl geborene, in Goldlauter-Heidersbach sportlich großgewordene und seit einiger Zeit mit Frau Sophia und Kind in Rosenheim lebende Felix Hoffmann ist einer von ihnen. Mit fast 30 Jahren ist der Skispringer vom Ski- und Wanderverein (SWV) Goldlauter-Heidersbach in der Weltspitze angekommen. Nun ist er erstmals Teil des deutschen Olympia-Teams.