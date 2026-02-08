 
Am Montag beginnen für die Skisprung-Männer bei Olympia die Wettkämpfe. Felix Hoffmann ist dabei.

Felix Hoffmann bei Olympia: Offizielles Daumendrücken in der Heimat
1
Begrüßung am Goldlauterer Ortseingang: Wenn Skispringer Felix Hoffmann um die weitesten Sprünge kämpft, werden in seiner Heimat kräftig die Daumen gedrückt. Foto: privat

Wenn sich bis zum 22. Februar die weltbesten Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Italien messen, gehören dazu auch Sportler aus Thüringen. Der 1997 in Suhl geborene, in Goldlauter-Heidersbach sportlich großgewordene und seit einiger Zeit mit Frau Sophia und Kind in Rosenheim lebende Felix Hoffmann ist einer von ihnen. Mit fast 30 Jahren ist der Skispringer vom Ski- und Wanderverein (SWV) Goldlauter-Heidersbach in der Weltspitze angekommen. Nun ist er erstmals Teil des deutschen Olympia-Teams.

Jetzt wird es spannend

Ab Montag geht es auch für die Männer nach den Trainingstagen mit den Wettkämpfen los. Dann sind ab 18 Uhr die Springer auf der Normalschanze in Predazzo für die Proberunde am Start. Eine Stunde später folgt die erste Runde, 20.12 Uhr beginnt der zweite Durchgang. Später stehen noch Wettkämpfe auf der Großschanze an.

Mit Banner vom SWV

Daumendrücken ist dafür angesagt. Und das tut man auch in Hoffmanns Heimat. Der Ski- und Wanderverein Goldlauter-Heidersbach hat am Ortseingang aus Richtung Sportplatz kommend ein großes Banner mit besten Olympiawünschen aufgebaut.

Anders als in anderen Städten – wie etwa auch in Zella-Mehlis – üblich, hat der SWV die Grüße und Wünsche aus der Heimat als Motivationsschub selbst finanziert. Eine bei der Stadt angefragte Unterstützung gab es dafür nicht, so Vereinschef Jens Walther.