Wo kommt unser Essen her? Was haben Pferde damit zu tun? Und wie naturnah kann Landwirtschaft sein? Um diesen Fragen nachzugehen, folgten die Naturschutzkinder gern der Einladung der Familie Risch aus Bücheloh zu ihrem diesjährigen Feldtag, schreibt Petra Szigarski, die Leiterin der Naju-Kindergruppe Ilmenau. Nicht nur die Naturschutzkindergruppe des Nabu Ilmenau war neugierig. Auch Freunde, Nachbarn und Interessierte kamen, um zu erleben, wie Gemüseanbau mit Pferden funktioniert. Das Wetter war wenig einladend – aber wie Sabine Risch am Telefon sagte: „Landwirtschaft findet bei jedem Wetter statt.“ Also: Regensachen an und los!