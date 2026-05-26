Pfingstmontag in Lengfeld bedeutet seit vielen Jahrzehnten vor allem eines: Der Feldstein ruft. Und die Menschen kommen. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, hoch zu Ross, auf dem Traktor oder mit allerlei PS-starken und manchmal auch kuriosen Gefährten bahnten sich erneut Menschenscharen ihren Weg hinauf auf den legendären Berg, auf dem sich die Region einmal im Jahr trifft. Es ist ein Termin, der nicht im Kalender stehen muss, weil er ohnehin von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wer aus Lengfeld stammt, wer Verwandte hier hat oder irgendwann einmal mit auf dem Feldstein gefeiert hat, der weiß: An Pfingsten trifft man sich dort oben.