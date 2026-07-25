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Feldbrände Strohpresse brennt bei Erntearbeiten – 70.000 Euro Schaden

Mehrere Brände auf Feldern und in einem Waldstück: Die anhaltende Trockenheit in Thüringen sorgt für weitere Feuerwehreinsätze.

Feldbrände: Strohpresse brennt bei Erntearbeiten – 70.000 Euro Schaden
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Die Feuerwehr in Thüringen musste zu mehreren Feldbränden ausrücken. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Niederdorla (dpa/th) - Bei Erntearbeiten im Unstrut-Hainich-Kreis ist eine Strohpresse in Brand geraten. Die Maschine stand auf einem Feld bei Niederdorla in Flammen, wie die Polizei berichtete. Auslöser sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Der Fahrer des Traktors habe die Strohpresse noch abhängen können. Dabei habe der 47-Jährige Rauchgas eingeatmet und sei vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 70.000 Euro.

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Die anhaltende Trockenheit führte zudem zu mehreren Feldbränden in Thüringen. Laut der Rettungsleitstelle Gera mussten die Kameraden am Samstag bei Tanna, Meuselwitz und bei Ronneburg zu drei Bränden auf abgeernteten Getreidefeldern ausrücken. Zudem brannte es nach Angaben der Rettungsleitstelle Jena in einem Waldstück bei Oberweißbach.