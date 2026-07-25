Feldbrände: Strohpresse brennt bei Erntearbeiten – 70.000 Euro Schaden

Niederdorla (dpa/th) - Bei Erntearbeiten im Unstrut-Hainich-Kreis ist eine Strohpresse in Brand geraten. Die Maschine stand auf einem Feld bei Niederdorla in Flammen, wie die Polizei berichtete. Auslöser sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Der Fahrer des Traktors habe die Strohpresse noch abhängen können. Dabei habe der 47-Jährige Rauchgas eingeatmet und sei vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 70.000 Euro.