Jede Brücke muss in regelmäßigen Abständen von hierfür ausgebildeten Bauingenieuren überprüft und ihr Zustand bewertet werden. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. „Wir haben in der Krayenberggemeinde viele Brücken, und die meisten sind in einem angenehm guten Zustand“, sagt Bürgermeister Peter Neumann (parteilos) mit Blick auf die jüngsten Prüfberichte, erstellt vom Ingenieurbüro Probst aus Meiningen. Die wenigen Ausnahmen haben es aber in sich. Ursprünglich gab es drei Problembauwerke – alle im Ortsteil Dorndorf. Eines war die relativ stark befahrene Brücke am Kulturhaus – wo gerade Abhilfe mit einem Neubau geschaffen wird.