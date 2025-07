Senf oder gar Ketchup haben an Bratwürsten nichts zu suchen, jedenfalls wenn sie aus dem Sonneberger Land stammen oder in Almerswind auf den Grill gelegt werden. Die Erkenntnis hat sich festgesetzt, sodass sich solches auch auf einer Zeichnung wiedergefunden hat, die nach vier Treffen jemand zu Papier gebracht hat. Vier Montagnachmittage hatten sich sieben Studierende der Hochschule Coburg Zeit genommen, um mit Einheimischen im Dorf Almerswind bei Schalkau ins Gespräch zu kommen. Erzählcafé nannte sich das Experiment, mit dem sie vor allem den Geschichten der Menschen Raum geben wollten. Das Experiment blieb derweil bereits beim ersten Nachmittag nicht lange Experiment und hatte sich bald zu einem Selbstläufer entwickelt. Das gilt auch für den großen Tisch im Kulturzentrum „Flechtwerk“, an denen sich am ersten wie am letzten Nachmittag alle getroffen haben. Die Coburger Studenten Henning Dölker, Martina Rothmann, Franziska Geißel, Frederik Pülss, Carolin Löwe, Lenie Glund und Filip Heinlein sowie ihr Hochschullehrer Björn Bicker hatten in den vergangenen Wochen Almerswind erkundet und ausgetestet, wie im ländlichen Raum die – in den vergangenen Jahren – verstummten Gespräche wieder aktiviert werden können.